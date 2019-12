Rouen. Rugby : contre Vannes, c'est "victoire obligatoire" pour le RNR

Toujours 15e et avant-derniers de Pro D2, le Rouen Normandie Rugby et son entraineur Richard Hill savent que le salut passe par un meilleur parcours à domicile. En commençant par la venue de Vannes, le vendredi 13 décembre à partir de 20h, au stade Diochon.

En pré-saison, Vannes vous a battu deux fois assez lourdement. Restez-vous confiant pour ce match ?

D'abord, j'aime beaucoup la philosophie de jeu de Vannes : ils jouent beaucoup sur les trois-quarts, sur la vitesse… Par rapport à cet été, on est plus capable de répondre à cette intensité sur environ 70 minutes, comme contre Nevers. Maintenant, il faut tenir sur tout le match.

Surtout qu'il devient important de prendre des points à domicile…

On sait que c'est difficile de prendre tous les points à domicile contre les meilleures équipes, mais on voit que d'autres équipes comme Aurillac ou Nevers perdent aussi. Vannes, c'est une équipe de milieu de tableau, donc c'est obligatoire pour nous de gagner si on veut se maintenir en Pro D2 !

La semaine dernière, vous aviez préservé vos titulaires. Cette stratégie vous met-elle plus de pression ?

Presque tous les titulaires étaient au repos. Ils sont frais, ils n'ont pas d'excuse ! Ils ont même commencé à travailler la stratégie pour jouer contre Vannes dès la fin de la semaine dernière. Je pense que c'était une bonne décision de ne pas les emmener à Grenoble. Avec les grèves, on a fait un très long voyage en car… Je sais que le groupe qui va jouer contre Vannes est motivé, tout le monde a un très bon état d'esprit cette semaine.

Peut-on quand même attendre une surprise dans votre composition ?

J'ai fait quelques changements, notamment le retour de William Takai. Il a un profil différent. Contre Vannes en pré-saison, sa puissance nous a manqué. Des fois, on a joué avec trois numéros 8 en troisième ligne et il nous manquait de l'équilibre, de l'avancée, ses qualités pour gratter les ballons au sol. Jonathan Giraud, un vrai guerrier, va débuter en deuxième ligne. On a besoin de lui, il travaille pendant 80 minutes. Et puis Josh Drauniniu va débuter au centre. Quand il est rentré contre Nevers, on a bien vu son entente avec David Lemi.

La composition du RNR contre Vannes

Guion - Bonnnot - Knight

Atkins - Giraud

Dastugue - Takai - Mapapalangui

Campeggia - Michallet

Lemi - Drauniniu - Mchedlidze - Fuster

Milhorat