Caux Seine Agglo : une étude pour anticiper les départs à la retraite

L'agglomération de Caux Seine Agglo en Seine-Maritime (secteurs de Bolbec, Lillebonne, Notre-Dame-de-Gravenchon ou encore Fauville-en-Caux) s'est associée à l'Insee depuis 2012 pour réaliser un diagnostic de la population active et des besoins potentiels de renouvellement. Une étude est réalisée à partir de chiffres collectés entre 2010 et 2015.

Caux Seine Agglo est un territoire de 26 300 emplois pour une population active de 36 000 personnes.

Taux de chômage des jeunes élevé, un niveau d'études trop bas

Le territoire est confronté à un vieillissement de sa population active. Cette situation est en partie due à un faible niveau de renouvellement des actifs par de jeunes salariés. Bien que les jeunes de moins de 25 ans entrent plus tôt qu'ailleurs sur le marché du travail, leur niveau d'étude est insuffisant. Par ailleurs, leur taux de chômage s'est accru de plus de six points en cinq ans pour atteindre 31,9 % (2015).

Il va pourtant falloir trouver des solutions en termes de formation puisque trois actifs sur dix sont âgés de plus de 50 ans. Ils représentent un tiers des effectifs de l'industrie (26 % des emplois de Caux Seine Agglo), notamment dans la chimie et dans le raffinage du pétrole - le groupe Exxon Mobil est présent à Notre-Dame-de-Gravenchon. Ils sont un quart dans la construction et les services marchands, notamment dans l'hébergement-restauration.

L'étude de l'Insee n'est qu'un diagnostic. Il restera à l'agglomération d'en tirer des conclusions et d'adapter ses offres de formation.

