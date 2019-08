À Caen, pilates et yoga sur du paddle font bon ménage

Quand elle n'est pas à la plage de Merville-Franceville, elle assure ses cours sur l'Orne à Caen (Calvados). Chaque mercredi de l'été, de 10h30 à 12h30 et jusqu'au 14 août inclus, Lucile Drouet vient assurer des initiations de pilates et de yoga sur paddle devant la base nautique "Les pieds dans l'Orne". Spécialiste dans ce domaine, elle initie des débutants ou confirmés à se détendre sur la planche.

Devant les @LesRivesdelOrne à #Caen, c'est matinée pilates paddle au soleil. Le calme règne sur la planche pic.twitter.com/15JA7ZWwQs — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) August 7, 2019

Et le concept séduit ! Mercredi 7 août 2019, les deux séances affichaient complètes, hormis un désistement de dernière minute. On y trouve notamment des femmes mais aussi un homme. Sandrine, 46 ans, pratique le paddle depuis un an mais en y ajoutant du yoga, c'est plus complexe : "Toutes les postures allongées ne posent pas trop de problèmes mais le plus difficile est de garder l'équilibre quand on est debout".

Un art entre équilibre et concentration

Émilie, Clarisse et Charlotte, novices en la matière, sont venues tester l'activité entre copines. L'essai est transformé ! Pour éviter la chute, il suffit d'allier concentration et équilibre. Et le tour est joué !

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



En plein centre-ville et sous le soleil normand, que demander de plus finalement ? "On ne fait pas attention à la circulation, on profite vraiment de l'espace aquatique", indique Clarisse. "On arrive à oublier l'environnement, on se concentre uniquement sur notre respiration" ajoute Emilie.

La dernière séance sera assurée mercredi 14 août prochain. Les inscriptions se font à l'accueil du centre commercial des Rives de l'Orne ou par téléphone au 02 31 78 59 72.

A LIRE AUSSI.

"Inspirez, expirez": l'Inde se plie en quatre pour la journée du yoga

Caen Plage: la saison est ouverte aux Rives de l'Orne! [Publireportage]

L'Agenda en Normandie : vendredi 28 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Du yoga avec des chèvres, la dernière mode aux Etats-Unis