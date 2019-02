Revivez l'incroyable performance d'Alicia Keys aux Grammy Awards

Il y a ceux qui font du piano, ceux qui chantent, ceux qui chantent en faisant du piano et Alicia Keys qui chante en jouant de deux pianos. La performance a eu lieu lors des Grammy awards ce dimanche 10 février. La New-Yorkaise, qui présentée la cérémonie, a réalisé un medley des chansons qu'elle aurait voulu écrire.

Alicia Keys really snapped with her dual piano performance 🎹pic.twitter.com/rbioFnQLRM