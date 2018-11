Rouen : le Réseau astuce muscle son jeu pour les fêtes

Avec la période des achats de Noël, de nombreux commerces du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) vont ouvrir leurs portes le dimanche. Pour accompagner les clients et favoriser l'accès aux quartiers commerçants, le Réseau astuce, qui gère les transports en commun, a annoncé plus de rotations pour les samedis et les dimanches après-midi.

Plus de bus le dimanche

Le samedi, du samedi 8 décembre au samedi 22 décembre 2018, c'est la ligne F qui en bénéficiera avec un passage toutes les quinze minutes entre 10h30 et 17h30. Une bonne nouvelle pour les usagers de ce bus qui relie l'agglo elbeuvienne à Oissel en passant par la zone commerciale de Tourville-la-Rivière.

Les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2018, ce sont les lignes du centre-ville de Rouen qui vont monter en cadence. Entre le Boulingrin et Saint-Sever, un métro passera toutes les sept minutes. Les bus Fast et Teor passeront, eux, deux fois plus souvent avec une rotation toutes les quatre minutes pour les seconds, entre le Kindarena et le CHU.