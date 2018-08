Cyclisme : le Normand Mathis Louvel (VC Rouen) remporte la Saint-Laurent de Montpinchon

La course.

Le début de périple est particulièrement rythmé. D'entrée, les équipes leaders comme Côte d'Armor, le VC Rouen 76 ou Sojasun décident de faire l'écrémage et l'affaire fonctionne puisque rapidement, ce sont douze éléments qui sortent et font rapidement l'écart avec parmi eux, quatre fuyard où l'on retrouve notamment Farantakis (Sojasun) un des potentiels favoris, accompagné de Julien Guay mais surtout Fabien Schmidt (Côte d'Armor) et Yann Guyot (VC Rouen) deux anciens vainqueurs présents dans ce bon coup composé à mi-course de 20 coureurs, le reste du peloton étant d'ores et déjà perdu, à plus de 5'00''. La mi-course atteinte, ce sont huit de ces vingt hommes qui accélèrent encore et se détachent. Fabien Schmidt (Côte d'Armor), Mathis Louvel (VC Rouen), Julien Guay et Adrien Lagree (Sojasun), Aurélien Le Lay (Avranches), Nicolas Prodhomme (Chambéry) et Aurélien Lionnet (Roanne) et Maxime Cam (VC Loudéac) piègent leurs compagnons de fortune et s'entendent rapidement bien. Fabien Schmidt, vainqueur de l'épreuve en 2015, emmène tout ce petit monde avec une vraie facilité. A 50 km de l'arrivée, le Breton semble le grand favori, le petit peloton de poursuivants étant pointé à 0'52''.

Attaque décisive à 4 km de la ligne

Sur une moyenne dépassant les 42km/h la sélection est terrible et seule une quarantaine d'éléments demeure en course au moment d'aborder la dernière heure de course. Une dernière heure qui voit Yann Guyot (VC Rouen) tenter de revenir, sans succès à trois tours du terme. La situation se fige alors avec le club des huit qui conserve une minute de bénéfice sur le contre emmené par Yann Guyot jusqu'à l'orée du dernier tour où le Rouennais comble l'écart à 0'40'' puis à 0'15'' à l'entame du dernier tour. Tout est à faire dans une fin de course passionnante. Les huit fuyards du début de course tiennent et s'expliquent finalement entre eux pour la victoire. Le plus fort s'avère être aussi le plus jeune, en l'occurrence le Normand Mathis Louvel (VC Rouen) qui place l'attaque gagnante à 3 km de la ligne et tient jusqu'à lever les bras au sommet du mur de Montpinchon, devant Maxime Cam (VC Loudéac) et Nicolas Prodhomme (Chambéry).

Écoutez la réaction de Mathis Louvel (VC Rouen), vainqueur de la Saint-Laurent 2018 :

Classement :

1- Mathis Louvel (VC Rouen)

2- Maxime Cam (VC Loudéac)

3- Nicolas Prodhomme (Chambéry)

4- Fabien Schmidt (Côte d'Armor)

5- Adrien Lagrée (Sojasun)

