C'est toujours un événement qui attire le public en masse : les Fêtes de la mer à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). Elles se déroulent du vendredi 10 au dimanche 12 août 2018. " Saint-Valery-en-Caux honore tous les gens de mer d'hier et d'aujourd'hui. La mer agit tel un aimant. Quels que soit l'heure, le jour, le mois ou la saison, il se trouve toujours quelqu'un pour l'admirer et la photographier " commente Dominique Chauvel, la maire. Samedi et dimanche des stands seront installés sur les quais. Des sorties en mer seront possibles à bord du " Neire Maove ", une réplique d'un vieux gréement construit dans les années 90 à Barneville-Carteret (Manche). Il arrive dans le port de Saint-Valery-en-Caux jeudi 9 août vers 14 heures.

Le programme de cette édition 2018 est riche

Vendredi 10 août

• 17 heures – musique et danses folkloriques " Jugendtanzgruppe und Fuwachsenentanzgruppe ".

• 21h30 – concert gratuit de chants marins " Foumagnac ".



Samedi 11 août

• 11 heures – concours de pêche à la ligne.

• 15h30 – concours de joutes.

• 17h30 : musique et danses folkloriques " Sontheim An Der Brenz ".

• 21h30 : concert gratuit de chants marins traditionnels " Les Naufragés ".



Dimanche 12 août

• Marché artisanal.

• 10 heures – procession religieuse.

• 11 heures – messe des marins.

• 14h30 – sortie des bateaux pour la bénédiction de la mer.

• 16h30 : concert gratuit " Kalffa ".