Jérôme Cahuzac embauché temporairement par l'hôpital de Cayenne

Tendance Ouest a écrit :

Plus d'un mois de répit pour le collectif La Garenne à Rouen

Le tribunal d'instance de Rouen (Seine-Maritime) examinait ce lundi 2 juillet 2018 le dossier du collectif La Garenne. Il devait décider de l'expulsion ou non des personnes logées au Hameau des Brouettes, rive gauche à Rouen. La décision a finalement été mise en délibéré au 8 août prochain. Cette ancienne résidence pour personnes âgées est occupée depuis le 19 mai dernier par des associations pour héberger plus de 160 migrants et sans-abris.

22h15