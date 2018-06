Restaurant Laplace, pour un repas simple et efficace à Caen

Le Laplace, futur restaurant de ceux qui cherchent à manger rapidement et simplement midi et soir ? Certainement. Depuis le lundi 18 juin 2018, le restaurant a ouvert ses portes à la place de l'ancien Palmyre.

Mes collègues se sont laissés tenter par des burgers. Le Normand avec de la pomme et de la sauce camembert bien sûr et le Laplace (steak, salade, tomate, oignons et lardons). Le tout pour dix euros. Le restaurant propose également deux types de bruschetta (grandes tartines de pain) : la Savoyarde (reblochon, pomme de terre, gruyère, jambon et tomate) et la Laplace (poivron, camembert, tomate, jambon, mozzarella), pour 9,50 euros. Les plats sont accompagnés d'un petit panier de frites. Pour ceux qui cherchent à manger plus léger, aucun souci, les salades sont là ! Gésier, niçoise, italienne, chèvre ou normande.

Côté dessert, la crème brûlée a tenu toutes ses promesses, contrairement aux fondants au chocolat qui ne l'étaient pas tellement. Le cuisinier propose également une tarte aux pommes et un café gourmand à quatre euros. Le menu du jour est valable le midi comme le soir. Il comprend soit une entrée et un plat soit un plat et un dessert pour 12,50 euros.

Petit plus : en cette période de Coupe du monde, le restaurant est équipé d'une télévision pour suivre les matchs tout en mangeant.