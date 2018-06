La bonne table à Caen : la Fromentine

La Fromentine gagne à être connue. Rue de la gare à Caen (Calvados), les curieux passeraient presque sans la voir. Pourtant, en avançant dans le restaurant, on découvre une charmante terrasse plein sud d'une trentaine de places, coupée du bruit.

Le chef a pris soin de proposer des pizzas classiques, comme l'immanquable Calzone, ou plus originales, comme la "Poulaga" (à base de curry et de poulet). Depuis l'âtre du four en pierre, l'odeur des pizzas en cours de cuisson s'échappe sporadiquement, attisant l'appétit des clients assis

Bons produits et classiques maîtrisés

Côté galette, les classiques sont maîtrisés. La formule du midi à petit prix (9,20 euros) offrait une galette complète en plat principal, puis une crêpe au caramel beurre salé ou à la confiture rhubarbe en dessert.

Le service est rapide et efficace, on passe plus de temps à profiter de l'assiette qu'à l'attendre.

Où ? Au 6 rue de la gare 14000 Caen Joindre au : 02 31 34 75 28