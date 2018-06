Mondial-2018: l'Uruguay finit par faire plier l'Egypte

Edinson Cavani et Luis Suarez ont essayé et essayé encore mais c'est finalement le défenseur central José Maria Gimenez qui a offert à l'Uruguay une victoire in extremis (1-0) pour ses débuts à la Coupe du monde, vendredi, face à l'Egypte, très handicapée par l'absence de Mohamed Salah.