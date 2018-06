Athlétisme : beaucoup de Normands au meeting d'Hérouville

Le Meeting d'Hérouville (Calvados), c'est déjà ce jeudi 14 juin 2018. L'un des deux événements incontournables de l'athlétisme normand avec Mondeville commencera dès 18h25 au stade Prestavoine avec la nouvelle épreuve du 100m femmes "Département du Calvados", qui opposera les sept meilleures minimes du département. Mais le meeting, c'est aussi des têtes d'affiche parmi lesquelles le Sud-Africain Thando Roto au 100m, avec un record personnel de 9''95, et dans la même discipline chez les femmes l'Ukrainienne Hrystyna Stuy, troisième à Londres en 2012. La France n'est évidemment pas en reste avec la présence de Garfield Darien et Wilhem Belocian sur le 110m haies. Enfin, Patrick Montel, LA voix de l'athlétisme français sera aux commentaires.

Un fort ancrage local

Le plus important au meeting d'Hérouville, c'est surtout son ancrage sur le territoire. Avec 30 athlètes normands sur les 130 engagés, mais aussi beaucoup de jeunes d'Hérouville parmi les bénévoles. "Le stade est au milieu des tours d'immeubles alors ça nous paraît fondamental d'impliquer des jeunes des quartiers dans l'événement. Certains qui ont grandi ici comme Maëva et Allan Danois venaient en tant que spectateurs et sont désormais de grands champions" explique Christophe Lemarié, président de l'organisation.

L'entrée est par ailleurs gratuite, une évidence pour les organisateurs mais une rareté pour des rendez-vous de cette ampleur : Hérouville fait partie du Circuit National des Meetings.

Pratique. Jeudi 14 juin à partir de 18h25 au stade Prestavoine. Entrée gratuite

