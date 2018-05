Le duo Yelle au Tetris du Havre ce samedi 19 mai, c'est "Yelle club party"

Une soirée très colorée, rythmée par les sonorités Pop et la présence scénique de la chanteuse Julie Budet. Cette dernière poursuit sa carrière et sa vie aux côtés de son compagnon Jean François Perrier.

Vous vous souvenez surement de "Je veux te voir", le premier titre du duo Yelle révélé au grand jour en 2005. Un look unique, de la couleur et des paroles explicites. Et bien sachez que Yelle est de retour cette année, le duo présente actuellement son nouveau titre "Ici & maintenant", prémices d'un prochain album. Yelle qui n'a finalement pas quitté la scène depuis tout ce temps, les nombreux concerts se sont enchaînés un peu partout dans le monde pendant toutes ces années passées. La chanteuse Julie Budet est d'ailleurs à l'écran actuellement dans la série "J'ai deux amours" diffusée sur Arte.

Ce samedi 19 mai 2018 à 20h30 le Tetris du Havre accueille Yelle pour un moment très coloré, le "Yelle club party" qui se déroule dans le cadre de la saison graphique du Havre. Entretien avec Caroline Moreau, responsable communication au Tetris :

Une soirée pop, rythmée et aux couleurs vives, un vrai moment festif pour danser a quelques semaines de l'été. L'entrée est à 8€, comptez 5€ pour les abonnés au Tetris ; une salle peut accueillir jusqu'à 900 personnes. Pour réserver vos billets et retrouver toutes les infos il suffit de vous connecter sur letetris.fr. Gardez aussi le lien avec la salle via la page facebook "Le Tetris".

Pour vous rafraîchir la mémoire Yelle avait repris "A cause des garçons" duo célèbre du Belge du même nom :

N'oublions pas non plus son duo avec Michael Youn (Fatal Bazooka), "Parle à ma main" :

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Le Havre: un festival consacré aux enfants au fort de Tourneville

500 ans du Havre : début des festivités ce week-end

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril