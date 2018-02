Nouvelle saison pour le musée gallo-romain de Lillebonne

Juliobona, le musée gallo-romain de Lillebonne (Seine-Maritime), a rouvert ses portes au public le samedi 3 février 2018. Parmi les nouveautés : des conférences, plus de visites couplées avec le théâtre romain et un jeu d'enquête.

Juliobona, le musée gallo-romain de Lillebonne (Seine-Maritime), est situé en face du théâtre romain de la ville. C'est le seul théâtre romain encore conservé en Normandie. Lillebonne, qui se nommait Juliobona à l'époque antique, est un lieu unique dans notre région pour les passionnés d'histoire gallo-romaine. Deux autres sites sont à signaler : Gisacum, la ville gallo-romaine près d'Évreux (Eure), et la maison gallo-romaine de Vieux-la-Romaine près de Caen (Calvados).

Des nouveautés

Le musée gallo-romain de Lillebonne a rouvert ses portes au public le 3 février 2018. Parmi les nouveautés de cette année : un cycle de conférences, des visites guidées couplées plus fréquentes avec le théâtre romain ou encore la mise en place d'un jeu d'enquête pour les familles.

En 2017, Juliobona, le musée gallo-romain de Lillebonne, a accueilli environ 4 000 visiteurs.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest avec Marie Landron, la conservatrice du musée :



Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne – place Félix Faure – Ouverture : du 1er octobre au 31 mai les samedis et dimanches de 13h30 à 17h30 et durant les vacances scolaires tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En juin et septembre les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30 et en juillet et août tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 sauf le mardi – Tarifs : 5 euros (réduit : 3,5 euros et scolaire : 2 euros).

