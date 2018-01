Tennis de table : le SPO Rouen reste maitre du Kindarena

Le mardi 30 janvier 2018, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) était de retour au Kindarena pour le dernier match de la phase aller de Pro AM, face au PPC Villeneuve-sur-Lot

La rencontre s'annonçait délicate pour le SPO Rouen, le mardi 30 janvier 2018, face à une équipe de Villeneuve compétitive avec Stéphane Ouaiche (ancien champion de France et n°20 français) et Adrien Mattenet (n°20). Mais le SPO a plus d'un tour dans son sac, surtout dans sa salle du Kindarena.

Dans le premier match, Emmanuel Lebesson vient à bout de Mattenet en trois sets (11-8, 14-12, 11-8). Puis vient le tour de Jesus Cantero, qui doit affronter Ouaiche. Le match est serré, Ouaiche semble tenir le coup suite à une blessure au pied qui l'avait immobilisé quelques temps, mais Cantero réussit à s'imposer 3-2 (6-11, 16-14, 6-11, 11-3, 11-4).

Le SPO invaincu à domicile

Après la pause, le SPO mène 2-0 et c'est au tour d'Abdel-Kader Salifou d'affronter Antoine Hachard (n°31). Salifou ne relève pas le challenge et s'incline 1-3 (6-11, 11-4, 6-11, 5-11). Lebesson doit retourner à la table pour affronter Ouaiche dans un match qui aurait pu être l'affiche d'une finale de championnat de France. Mais le pied de Ouaiche semble douloureux et le force à abandonner la partie au bout de deux sets.

Le SPO prend donc une nouvelle victoire à domicile (3-1) et reste invaincu sur son terrain. Au classement, les Rouennais sont 6e avec six victoires pour trois défaites. "C'est de bonne augure, on est toujours invaincu à domicile, il faudrait que pour les matchs retours on en fasse autant", nous confiait Eric Varin, le coach rouennais.

