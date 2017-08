Normandie : coincé entre une pelleteuse et une benne, un homme grièvement blessé

Un homme de 49 ans s'est retrouvé coincé entre une pelleteuse et une benne, jeudi 27 juillet 2017 à Montivilliers (Seine-Maritime), près du Ghavre. Il a été grièvement blessé et évacué vers l'hôpital Monod.

Il est 14h30, jeudi 27 juillet 2017, lorsque les pompiers se rendent rue Victor Hugo à Montivilliers (Seine-Maritime), près du Havre sur les lieux de ce qui semble être un accident du travail. Un homme de 49 ans est alors coincé entre une pelleteuse et une benne. Gravement blessé, il a été pris en charge par le SAMU et les pompiers et évacué vers l'hôpital Monod.

On ignore les circonstances exactes de l'accident et l'état de santé précis de la victime.

