Rouen : le feu sur l'usine Lubrizol est éteint

Dans un dernier point presse pour aujourd'hui, la préfecture a fait un premier bilan de ce sinistre. Si aucune victime n'est à déplorer, une dizaine de personnes ont été prises en charge par les pompiers et le Samu après avoir été incommodées par les fumées.



Des fumées dont la composition reste floue à l'heure actuelle. Si les mesures n'ont pas relevé d'hydrogène sulfuré et très peu d'oxyde d'azote, il est difficile de connaître les substances qui ont pu être inhalées. Néanmoins, les pompiers reconnaissent que la couleur noire opaque est due à des suies dont la composition doit encore être analysée. L'odeur désagréable pourrait, elle, persister encore un moment.



Sur place, l'incendie est actuellement maîtrisé. Les flammes ne se propage t plus et les pompiers doivent maintenant venir à bout de plusieurs foyers. Les soldats du feu restent vigilants pour éviter toute reprise sur les foyers déjà éteints. Au total, 10% de la surface du site a été touchée.