Gilets jaunes : suivez l'évolution de la situation en Normandie

La préfecture de la Manche fait un point sur la situation à 11 heures :



Dans le nord Cotentin :

- Cherbourg : ronds-points Malraux - barrage bloquant et Penesme ;

- Les Pieux : ronds points des pompiers ;

- Valognes : ronds-points d’InterMarché, Leclerc et Carrefour, la D902 – sortie Quettehou ;

- Helleville :rond point de la D37 - D4 ;

- Tourlaville : Stations services Leclerc et InterMarché ;

- Diélette : D23 ;

- Flamanville : rond point de Bel Air ;

- Brainville-Hague : rond point D37 – D901 ;

- Portbail : D650 – D15 ;

- Montebourg : InterMarché ;

- Martinvast : Zone d’Activités ;

- Beaumont-Hague : Super U ;

- Opération Escargot de Montebourg à Cherbourg.



Dans le centre Manche : barrages filtrants

- Carentan : ronds-points de Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Côme Mercedes ;

- La Haye-du-Puit : ronds points Sud de Lessay, d’Intermarché et Saint-Sauveur-le-Vicomte ;

- Coutances : ronds-points de Saint-Ouen, des Pommiers et des Iles ;

- Saint-Lô : rond point de la Maison du Département ;

- Agneaux : Centre commercial Leclerc ;

- A84 barrages bloquants à l’échangeur 38 (2km de bouchons) et 40.



Dans le sud Manche :

- Avranches : ronds-points de Montcreton et Cromel ;

- Ducey : D976.

En raison de blocages à hauteur de l’échangeur