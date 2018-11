Gilets jaunes : la situation en Normandie au sixième jour

A 20h ce mercredi 21 novembre, la préfecture du Calvados annonce que 15 personnes ont été interpellées et 11 blessées depuis le début du mouvement.



Point sur les barrages filtrants à 20h



• Caen/Bretteville-sur-Odon/Porte de Bretagne D675/A84. (Dans les 2 sens de circulation)

• Caen : Presqu’île de Caen/rond-point de l’Orne.

• Colombelles : rond- point Lazarro.

• Mondeville/Cagny : rond-point D613/D230.

• Blainville-sur-Orne : avenue des Canadiens

• Bayeux : rond-point Eisenhower.

• Lisieux : rond-point de l’Espérance.

• Vire : rond-point de la Papillonnière et rond-point de la Mer.

• Saint-Pierre-en-Auge : rond-poind D16/D40.

• Honfleur : rond-point de la Morelle. (Direction A29)

• Moult : rond-point D613.

• Dives-sur-Mer : rond-point D400.

• Thury-Harcourt : rond-point D562/Boulevard de la Flèche.

• Putot-en-Auge/Dozulé : D400/D675.

• Coulvain : D577 – sortie 42.

• Saint-Martin-des-Besaces : D53/D675.

• Falaise rond point RD6 et RD658



Bilan provisoire à 20h00 depuis le début du mouvement :

Interpellations :9 en zone gendarmerie (entraves à la circulation, conduites en état d’ivresse et sous l’emprise de stupéfiants, rébellion et coups et blessures volontaires), 6 en zone police (port d’arme, ivresses publiques et manifestes, participation à un attroupement, mise en danger de la vie d’autrui) ;

Dégradations (estimées) : 170 000 € pour la Dirno (État), 40 000€ pour le Conseil départemental, 30 000 € pour la ville de Bayeux.

Blessés : 11 dont 2 gendarmes blessés par un manifestant qui s’est rebellé suite à un contrôle positif alcool et stupéfiants.



Le préfet du Calvados dénonce ces comportements inacceptables et irresponsables, qui surmobilisent les services de secours, dégradent les biens publics et mettent en danger nos concitoyens.