Gilets jaunes : la situation en Normandie au septième jour

Le point sur vos conditions de circulation et les blocages ce matin en Normandie

HAUTE NORMANDIE



Le Havre: boulevard Jules Durand

à l’entrée de la raffinerie Total

Devant le stade Océane

Sortie ET ENTREE Le Havre - Bld Leningrad ➡️ Harfleur : Route BARRÉE par la police. Du coup plusieurs km de bouchons car ils veulenbt faire passer toutes les files au bvd Jules Durand. La brèque saturée etc

▶rond-point de l'aéroport #Octeville

▶️rond-point des Vaches à #SaintEtienneDuRouvray

▶️rond-point de la Motte @Rouen bouchons qui s'étendent à la zone portuaire

Manifestation en cours quai de France @Rouen , bd maritime devant l'entreprise Lubrizol, Circulation très difficile dans les deux sens Évitez le secteur !

▶️rond-point Auchan @dieppefr

▶️rond-point Eurochannel #NeuvilleLesDieppe

▶️rond-point Leclerc #RouxmesnilBouteilles

D6015 Trouville-Alliquerville - rond-point Desjardins

Pont de Brotonne

Pont de Tancarville (gratuit)

Fauville-en-Caux - Super U ➡️ Circulation difficile

Pont Audemer GIRATOIRE DE DECATHLON

Brionne: rond point de la lune

Bernay: rond point de Malouve





BASSE NORMANDIE

Cherbourg : station Leclerc

Tourlaville

Les Pieux : station Intermarché



Saint-Lo : giratoire de la Maison de Département

La Haye du Puits : giratoire Ouest

Bréhal : giratoire des Français Libres

Conde sur Vire : échangeur 1 - RN174 et le carrefour Detourbe

Carentan : giratoire Saint-Come (Mercedes) (Jacques)

Retour des GJ à Villedieu près du parking du covoiturage axe pour aller à Granville-Avranches-Rennes etc échangeurs A84 très filtrés (37 et 38)

Avranches : Giratoire de Montcreton

Saint-Hilaire-du-Harcouët : carrefour de Virey



Caen: sur la presqu'île de Caen sur le rond-point , filtrage pour les camions

Mondeville/Cagny: rond point D613/D230 et rond-point de l'étoile/D613

Bretteville sur Odon

Argences: rond point de Leclerc (Sylvain)

st pierre sur dives: rond-point lidl filtrant (Fabien)

Vire: rond point de la papillonière

Moult: rond-point D613

Honfleur:rond-point de la morelle

Colombelles: rond point Lazarro