Replay : le Tendance Live à Granville

Vendredi 15 juin 2008, Granville (Manche) revêt les couleurs de la première radio indépendante de Normandie et accueille le Tendance Live, grand concert gratuit et de plein air, où une quinzaine d'artistes et groupes se produisent à partir de 20h, place Fontaine Bedeau.