Caen-Auxerre (2-0) : Malherbe se donne de l'air

Pour revivre le match minute par minute, cliquez sur ce lien.

Avec deux équipes habituées à évoluer en contre depuis le début de saison, les spectateurs venus ce soir à d'Ornano s'attendaient certainement à voir la rencontre débuter par un long round d'observation. Mais un peu plus à l'aise à domicile depuis la mi-décembre, les Caennais avaient décidé d'entrer tambour battant dans la partie et c'est fort logiquement qu'ils se créaient la première occasion. A la suite d'une excellente combinaison avec Youssef El Arabi, Yohan Mollo se présentait plein axe pour défier le portier bourguignon, Olivier Sorin. L'ancien Monégasque ouvrait alors son pied, mais certainement pas assez pour débloquer la situation (7'). Par la suite, le jeu s'équilibrait peu à peu, mais Auxerre semblait toujours vouloir opérer en contre.

Sur l'un deux, Oliech parvenait à accélérer et s'ouvrir seul le chemin du but. Mais sa bonne frappe trouvait alors la route d'Alexis Thébaux bien inspiré de s'être avancé sur cette action. Au contre d'Oliech, les Caennais répondaient par l'intermédiaire de Romain Hamouma qui parvenait à chiper le ballon à Cédric Hengbart avant de servir un caviar à Youssef El Arabi qui manquait alors son contrôle (40').

Hamouma, le détonateur

Au retour des vestiaires, Franck Dumas avait décidé d'intervertir ses ailiers, Romain Hamouma retrouvant son couloir droit habituel, pendant que Yohan Mollo filait se repositionner à gauche. Leur replacement à leur poste de prédilection ne tardait pas à prendre effet, Caen tentant de passer de plus en plus sur les cotés.

Les bonnes intentions caennaises se manifestaient tout d'abord par une bonne frappe de Romain Hamouma depuis l'extérieur de la surface et qui passait de peu au dessus de la barre (55'). Quelques minutes plus tard sur un corner exécuté par Grégory Proment, la balle trouvait alors la botte de Youssef El Arabi qui manquait sa reprise (58'). Les Caennais accentuaient alors encore un peu la pression. Sur son côté préféré, Romain Hamouma grillait Stéphane Grichting sur un grand pont dont il a le secret pour délivrer un centre à destination de Benjamin Nivet qui reprenait le cuir de volée. Sa frappe trouvait alors le petit filet d'Olivier Sorin (1-0, 58').

Romain Hamouma tentait alors une nouvelle fois sa chance en adressant une bonne frappe de l'extérieur du droit qui finissait cette fois dans les gants de Sorin. Mais les Caennais n'étaient pas à l'abri d'une réduction du score. La preuve avec cette grosse occasion de Jelen, qui sur une magnifique roulette effaçait les jeux défenseurs caennais qui le cernaeint. Mais au moment de frapper, Alexandre Raineau taclait parfaitement pour contrer le tir de l'attaquant polonais (70').

Auxerre faisait alors monter son bloc équipe d'un cran pour mettre la pression sur la défense malherbiste, sans toutefois jamais la faire trembler. C'est au contraire le défenseur auxerrois Stephane Grichting qui dans un moment de faiblesse délivrait une mauvaise passe de la tête à sa charnière centrale que Kandia Traoré se voyait tout content d'intercepter, pour ensuite filer au but et battre Olivier Sorin de près (83', 2-0). Avec cette victoire, Malherbe se donne de l'air et sort de la zone de relégation.

La feuille de match

CAEN - AUXERRE : 2-0 (0-0)

Samedi 29 janvier 2011 - 21e journée de Ligue 1

Spectateurs : 13 224

But : Nivet (58'), Traoré (87') pour Caen

Cartons jaunes : Raineau (60') pour Caen, Hengbart (67'), Oliech (83') et Quercia (90') pour Auxerre

Caen : Thébaux - Inez, Leca, Heurtaux, Raineau - Moulin (Marcq, 84'), Proment, Nivet, Hamouma, Mollo (N'Diaye, 88') - El Arabi (Traoré, 71')

Auxerre : Sorin - Hengbart, Grichting, Coulibaly, Berthod (Bourgeois, 78') - Dudka, Chafni, Sammaritano (Le Tallec, 65'), Quercia - Oliech (Jung, 83') Jelen