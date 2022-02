L'an dernier, 35 500 élèves et parents avaient fait le déplacement pour se renseigner sur l'orientation et plus généralement sur les formations post-bac.

Pour autant, trouve t-on toujours chaussures à son pied dans ce type de salon ?

Ecoutez la réponse d'Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction du magazine L'étudiant.