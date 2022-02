L'émerveillement est tendance avec Bertrand Vergely !...

"Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la Merveille. Grâce à lui je sortirai du plus sombre des labyrinthes". Partant de cette magnifique formule de Christiane Singer, qui fut son amie, Bertrand Vergely s'attaque à un sujet non seulement essentiel, mais indispensable à l'équilibre de chaque être humain : l'acte de savoir s'émerveiller, envers et contre tout."

"Retour à l'émerveillement": Cet essai écrit d'une plume vive est un vibrant plaidoyer pour retrouver l'amour de la vie et la noblesse de l'âme.

Qui s'émerveille n'est pas indifférent mais est ouvert au monde, à l'humanité, à l'existence. Il rend possible un lien à ceux-ci. On comprend donc que la faculté de s'émerveiller soit jugée comme la chose la plus précieuse qui soit. On peut être pauvre mais si l'on sait s'émerveiller, on est riche.

Bertrand Vergely enracine sa grande culture et son propos dans une véritable philosophie du vécu, et montre comment il est possible de renouveler sans cesse ses capacités d’émerveillement devant

l'existence.