Vendredi 5 mars, à 20h30 : trompette et orgue en l'église Saint Etienne, à Caen. Pierre Dutot et Alain Bouvet proposeront un concert dont les bénéfices seront au profit des enfants longuement hospitalisés et des oeuvres sociales du Lions Club Caen Côte de Nacre. Entrée: 10 €.



