Des nouveautés pour le dispositif "Alerte Enlèvement"

La Fondation Casques Rouges annonce la disponibilité de dispositif "Alerte Enlèvement" sur Blackberry et Google Androïd.

Après internet et l'iPhone en février 2010, téléchargez l'application, recevez les notifications d'enfants disparus ou enlevés et apporté votre soutien, votre témoignage par téléphone, e-mail, et faites passer le message sur Facebook & Twitter, désormais plus de 15 millions d'internautes peuvent être avertis d'une "Alerte Enlèvement".

Depuis sa création en France en 2006, le plan a été déclenché à neuf reprise par le Ministère de la Justice et à sauver 10 enfants.

En Basse-Normandie, Tendance Ouest soutient le dispositif "Alerte Enlèvement" sur son antenne et sur son site internet.