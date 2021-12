Mondeville veut repartir de l'avant

'Le groupe est un peu touché, reconnaît l'attaquant Guillaume Ravenel. 'Mais cela va revenir car il y a vraiment des joueurs de qualité ici et on l'a montré en début de saison. En panne de confiance, l'USONM aborde la réception de Concarneau, samedi 6 novembre (18 h) comme un match charnière. 'C'est typiquement le genre d'équipe qu'on n'aime pas, indique l'entraîneur Jean-François Péron.

'Elle est bien organisée, elle est athlétique et elle s'appuie sur un bloc bas. Mais pour repartir sur une bonne dynamique, il faut gagner. Soit on s'accorde un peu de confort, soit on se complique la tâche.

Cette rencontre pourrait marquer les premiers pas de deux nouvelles recrues. Sans club depuis la fin de la saison dernière, ils s'entraînent depuis trois mois avec Mondeville.