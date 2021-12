Malherbe se dote d'un hymne

Cet hymne vise à renforcer l'identité du SMC et à fédérer les supporters autour d'une même chason. Les dirigeants bas-normands rêvent de lancer une sorte de You'll never walk alone, l'hymne mythique du prestigieux club anglais de Liverpool.

Une première tenative avait échoué en 2006. Tedd Zahmal déjà partie prenante du projet à l'époque avoue que "l'hymne n'avait pas pris, certainement parce que la mélodie était trop présente". "Cette fois-ci, on a travaillé directement avec les supporters, notamment ceux du MNK 96 et c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui a écrit le premier couplet." L'air s'inspire d'un thème irlandais très populaire, inspiré de la guerre de Sécession, When Johnny Comes Marching Home, repris par de nombreux artistes.



Les paroles : Représenter la Normandie est un honneur / Derrière nos léopards nous chanterons en coeur / Décrire cette belle région doit se faire à l'unisson / Nous sommes Normands, fiers et conquérants / Portons les couleurs du Stade Malherbe Caen / Et c'est à d'Ornano que nous allons, chantant / Nous sommes de la même famille, tous unis à domicile / Nous sommes Normands, fiers et conquérants.



Audio : l'hymne officiel du Stade Malherbe Caen