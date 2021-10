"Equalizer", un film d'action avec Denzel Washington

A l'instar de Bruce Willis ou Sylvester Stallone, Denzel Washington prend de la bouteille mais continue d'incarner des « botteurs de fesses » à l'écran. Pour ses 60ans, il devient The Equalizer, l'ex-agent de la CIA Robert McCall. Ce personnage est le héros d'une série des années 80 qui a compté 4 saisons.

Un homme solitaire se lie d'amitié avec une jeune fille victime un soir de violences. Il a les moyens de punir ses tortionnaires alors il le fait.

Voilà le scénario de la totalité du film. Un film d'action de base, sans aucune surprise et beaucoup trop fade. Robert McCall n'aime pas les armes à feu alors ce sera de manière plus physique qu'il va combattre ou en détournant des objets du quotidien.

Certes, son personnage assure mais que c'est long à regarder ! La réalisation est médiocre, vous allez avoir droit à un nombre incalculable de zoom sur les yeux de Denzel Washington , un avertissement géant synonyme de « attention, il va se fâcher ! ».

Les ralentis s’enchaînent dans les combats, et les plans clichés, sous la pluie par exemple, sont légion.

Le méchant de l'histoire se révèle beaucoup moins intelligent et dur à cuire que promis, les platitudes et déceptions sont trop nombreuses dans ce film.

La profondeur des personnages laissent également à désirer. Le passé pourtant riche à priori des bons comme des méchants n'est pas mis en lumière et les vagues questions qu'on pourrait se poser n'ont pas de réponse.

Si vous pensiez voir la talentueuse Chloë Grace Moretz, elle n'a qu'un rôle secondaire, on ne la voit pas beaucoup. Marton Csokas et Denzel Washington sont les personnages principaux.

The Equalizer est le remake d'une série qui n'a pas marqué les esprits, elle donne donc un film du même acabit. Dommage que Denzel Washington se soit inséré dans ce projet, lui qu'on a l'habitude de voir dans de bien meilleurs films. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un 2 est déjà en préparation. A voir éventuellement un dimanche après-midi pluvieux lors de son passage TV, après une nuit blanche.