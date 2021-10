Gone Girl, la bonne adaptation cinématographique du livre "Les apparences"

C'est auréolé de l'oscar du meilleur film pour « Argo » que nous retrouvons Ben Affleck sur grand écran. Qui plus est sous la direction du grand David Fincher (Seven, Fight Club, The social network) !

C'est donc avec beaucoup d'entrain que je me rends à la séance de « Gone girl » l'adaptation au cinéma du roman « Les apparences » de Gillian Flynn.

Une disparition avec violence, pas de traces de corps, et une voix off entêtante qui m'explique le lent naufrage d'un couple. Tous les soupçons vont sur le mari mais aucune preuve tangible n'est trouvée, le suspense est à son comble. Le spectateur sent la tension s'installer. Lorsque le mari parle à sa sœur jumelle, on rêve qu'il se confie, on veut en savoir plus.

Le film maîtrise à la perfection cette attente, on a toujours l'impression d'être sous pression, on veut savoir , on veut comprendre ! Les amateurs de surprises ne seront pas en reste avec de nombreux rebondissements qui vont se succéder tout au long des 2h29 du film.

Cela nous permettra de nous garder en alerte, on ne ressent pas de longueurs à part peut-être à la toute fin. On peut diviser ce film en 2 grandes parties et il est vrai que la seconde aurait pu être arrêtée plus tôt mais comme rappelé au début de cet article, c'est l'adaptation d'un livre, et c'est une longue fin qu'a écrit l'auteure. Difficile de blâmer David Fincher pour ça.

Sa réalisation est d'ailleurs parfaite, rien à dire là dessus. Les acteurs aussi sont impeccables.

Gone girl fait partie des films qui marqueront 2014. Un bon sujet, des personnages troubles, un suspense oppressant et une sensation psychologique malsaine nous gardent en état de concentration maximale jusqu'à la fin... ou presque. Cette toute petite longueur finale ne viendra pas ternir notre plaisir. Toute la salle en ressort marquée et sous le coup de tous ces « twists »(retournements de situation), « gone girl » est un film à ne pas manquer, à voir d'urgence au cinéma.