Nouvelle saison pour l'orchestre l'Ensemble de Basse-Normandie

OCTOBRE



- Carmen de Bizet. Opéra lyrique. Mardi 12, jeudi 14, dimanche 17, et mardi 19 au théâtre de Caen à 20h (sauf dimanche à 17h) 02 31 30 48 00

- Mozart, Schumann, Granados et de Falla par Jeanne-Marie Golse. Récital de piano. Jeudi 21 à l'auditorium de l'abbaye aux Dames à 20h. 02 31 82 05 00. Dimanche 24 à l'église de Barenton à 17h. 02 33 59 45 10

- Dracula de Tod Browning. Ciné-concert. Samedi 23 à la Renaissance de Mondeville à 20h30. 02 31 35 65 94

Dimanche 24 au cinéma Cabieu de Ouistreham à 20h45. 02 31 96 05 29

Mardi 26 au cinéma Trianon de Lion-sur-Mer à 20h30. 02 31 36 12 00

Jeudi 28 au cinéma Lux de Caen à 21h. 02 31 82 29 87

Vendredi 29 au cinéma le Foyers de Douvres la Délivrande à 21h. 02 31 37 34 34

- Ravel, Honegger et Lebrun. Création mondiale chœur et orchestre. Dimanche 31 à Notre-Dame de la Gloriette à Caen à 17h. 02 31 82 05 00



NOVEMBRE



- Lumières de la Baltique. Interprétations symphoniques d'oeuvres d'auteurs des pays baltes. Dimanche 14 au théâtre de Caen à 17h. 02 31 30 48 00

- Dvorak, Paganini, Stravinski... par Corinne Basseux (violon) et Jeanne-Marie Golse (piano). Récital de piano-violon. Jeudi 25 à l'auditorium de l'abbaye aux Dames à 20h. 02 31 82 05 00, Samedi 27 à la salle des fêtes de Houlgate à 20h30. 02 31 24 34 79



Pratique : L'ensemble de Basse-Normandie, à Mondeville. Tél. 02 31 82 05 00



