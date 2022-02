Photos: Retour en images sur les gagnants du Retrofestival

Dans la catégorie "voitures de légende":

1. Porsche 911 - M. Suzanne

2. Ford Mustang n°1 du Film Les gendarmes de St Tropez - P. Serpagli

3. Mustang coupé bleue - A. Soriano

Dans la catégorie "Patrimoine":

1. Renault 4CV - O. Manson

2. Jaguar 140 - C. Masson

3. Jaguar 120 - S.Cordier

Dans la catégorie "Avant-guerre":

1. Citroën Traction - M.Allais

2. Delage - D.Cabart

3. Peugeot - P. Langevin

Le prix "Best of the Show" est remis à une Delahaye 135 de 1946 appartenant à M. Dayez et le "Coup de Coeur du Jury" à la Riley de P.Chenot.