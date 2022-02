Meilleures ventes de jeux vidéo en France: watch dogs imbattable

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 9 au 15 juin



1) Watch dogs (PS3) =



2) Mario Kart 8 (Wii U) +1



3) Watch dogs (PS4) -1



Nous retrouvons les 3 mêmes jeux sur le podium mais avec quelques échanges de place. Watch dogs a réussi son pari, c'est al 3ème semaine que les copies peu importe la console se vendent toujours autant. Le bouche à oreille fait son œuvre et a su séduire les joueurs. Quelques patchs ont corrigé les bugs éventuels. Nous avons donc la version PS3 en tête des ventes ! En revanche, c'est aussi un grand succès pour Nintendo qui réussit à s'attribuer la 2ème place ! Le jeu Mario kart 8 sur Wii U résiste très bien et réalise lui aussi de bonnes ventes depuis sa sortie. Sa place gagnée l'est aux dépends de Watch dogs sur PS4 qui finit quand même à l'honorable palce de 3ème. A noter l'arrivée en 4ème position de Tomodachi Life ! Un jeu de simulation de vie sur 3DS.