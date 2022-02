Assises : le père de Mathis fixé ce mardi

C'est aujourd'hui, mardi 24 juin, que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Caen doit confirmer si oui ou non Sylvain Jouanneau sera renvoyé devant les Assises. Il est en détention provisoire depuis plus de deux ans.

Sylvain Jouanneau est accusé de l'enlèvement de son fils, en 2011. Il pourrait être poursuivi pour complicité de détention ou de séquestration de mineur de 15 ans pendant plus de 7 jours et enlèvement de mineur par ascendant et de menaces de mort sous condition. Il avait été interpellé en décembre 2011.

Depuis, le père refuse de dire ce qu'il est advenu de l'enfant.