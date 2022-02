Les origines de l'Abbaye de Mondaye en Normandie

"Au début du XIIIème siècle, la Normandie comptait un certain nombre d’abbayes de l’ordre de Prémontré : l’abbaye d’Ardenne aux portes de Caen, l’abbaye de la Lucerne dans la Manche, ainsi que l’abbaye de Blanche-Lande, l’abbaye de Silly près de Sées, et les abbayes de Bellozanne et de L’Isle Dieu au diocèse de Rouen." (suite sur le site de l'Abbaye)

Site de l'Abbaye St Martin de Mondaye





Au coeur de la vie de l'abbaye de St Martin de Mondaye Impossible de lire le son.