Meilleures ventes de singles en France : rien ne bouge

Top singles du 19 au 25 mai 2014:

1) Milky Chance «Stolen dance » =

2) Michael Jackson & Justin Timberlake « Love Never Felt So Good » =



3) Mr. Probz « Waves (Robin Schulz Remix) » =



Pas de changement dans le classement par rapport à la semaine dernière. Toujours 3ème c'est Mr Probz avec Waves.

Le néerlandais qui vient de fêter ses 25 ans est n°1 dans son pays. A la 2ème place, c'est encore Michael Jackson & Justin Timberlake avec « Love Never Felt So Good ». Le titre figure sur son 2ème album posthume et avait été enregistré en 1983. Et puis toujours n°1 c'est Milky Chance. Le duo allemand séduit toujours autant avec Stolen Dance.