Meilleures ventes de jeux vidéo en France: Kirby s'impose!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 12 au 18 mai 2014



1) Kirby triple deluxe (3DS) NOUVEAU

2) Wolfenstein : The New Order (PS4) NOUVEAU

3) Fifa 14 (PS4) -2



Evénement dans le top !! Le foot a enfin été délogé de la première place ! Fifa 14 sur PS4, sorti il y a 6 mois échoue cette semaine à la 3ème position. Ce sont 2 nouveautés qui ont précipité sa chute. Tout d'abord « Wolfenstein : The New Order » sur PS4 qui arrive directement 2ème. Un jeu de tirs uniquement en mode solo. Dans une histoire alternative, les nazis ont gagné la seconde guerre mondiale et vous devrez les dézinguer à tout va dans ces années 60 étranges.

Et à la 1ère place, ambiance beaucoup plus mignonne avec Kirby triple deluxe sur 3DS. Un bon épisode pour ce jeu de plateformes qui prend le meilleur de la 3D.