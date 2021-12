La touche gagnante : les cadeaux du 19 au 24 mai

Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à La Touche Gagnante, appuyez sur l'un des chiffres de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche ! Attention, notez les chiffres choisis chaque jour, car la touche reste vide jusqu'au lundi suivant! ;)

A remporter cette semaine:

2 places pour la journée du SAMEDI 7 juin au festival Papillons de Nuit avec Julien Doré, Gaëtan Roussel, Fauve, Alex Hepburn...(Papillons de Nuit, les 6,7 et 8 juin avec Tendance Ouest)

Demi-journée de soin chez B'O Resort à Bagnole de l'Orne, soin pour 1 personne comprenant: 1 bain apaisant aux arômes de pommes à cidre, 1 application d’argile revitalisante, 1 massage détente multi-sensoriel + accès aux activités libres du spa (sauna, vaporarium…) Valeur : 125 €/personne

Bonne chance et à lundi ! Appelez le 0892 23 73 38 dès le lancement du jeu avec Laure!