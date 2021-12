Meilleures ventes de jeux vidéo en France: le ballon rond inarrêtable

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 28 avril au 4 mai 2014



1) Fifa 14 (PS4) =

2) The Amazing spiderman 2 (PS4) NOUVEAU

3) Coupe du monde de la fifa : Brésil 2014 (PS3) -1

Les consoles accueillent encore en majorité du foot. Le jeu « Coupe du monde de la Fifa : Brésil 2014 » sur PS3 perd une place et devient 3ème cette semaine. Et c'est une nouveauté qui arrive directement en 2ème position des ventes. Le jeu tiré du tout récent film « The Amazing spiderman 2 » en version PS4. Même si les graphismes ne sont pas à la hauteur pour une console nouvelle génération, la motivation d'incarner l'homme araignée a su motiver les gamers. Notez cependant que le jeu devait sortir sur plusieurs plateformes dont la xbox one mais que le sortie boite a été annulée. Le jeu n'y est disponible à l'achat qu'en téléchargement à partir de la console. Et puis toujours en tête des ventes, Fifa dans sa version 2014, sur PS4.