Le film du jour: Libre et assoupi

Aujourd'hui je vous parle du film « Libre et assoupi » tiré du roman « libre,seul et assoupi ». Le héros du film est Sébastien, interprété par le manchois Baptiste Lecaplain.



Dans ce film, il a 29 ans et a une philosophie ... un peu spéciale.

Si vous avez le même état d'esprit, alors peut-être que vous allez passer un bon moment devant ce film.

Car si l'ennui n'est pas votre tasse de thé, alors je vous déconseille d'aller voir ce film ! Filmer un homme qui ne fait rien de sa vie, forcément ce n'est pas palpitant. C'est du vide, du grand néant. Il y aura quelques bons moments de camaraderie avec ses colocataires mais dans l'ensemble ce film ne raconte rien et la réalisation est médiocre.

L'idéed de base n'était pas déplaisante, un homme qui ne veut rien dans un monde qui veut tout , tout de suite, mais aucune étincelle ne vient nous accrocher,



Le seul point que l'on pourrait qualifier de positif, c'est la fraîcheur et la complicité du casting, qui marche bien à l'écran. Mais si cela suffisait pour faire un bon divertissement, ça se saurait.



Libre et assoupi, un film plat qui nous fait trouver le temps long, à éviter en ce moment au cinéma.