Meilleures ventes de jeux vidéo en France: encore du football!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 21 au 27 avril



1) Fifa 14 (PS4) =

2) Coupe du monde de la fifa : Brésil 2014 (PS3) +1

3) Yoshi's new island (3DS) +1

Ces vacances n'ont rien changé pour les gamers, les mêmes jeux restent plébiscités. On note cependant le retour de Yoshi's new island sur le podium. Le jeu nintendo est en effet estampillé familial et on aura peut-être voulu récompenser les jeunes ayant eu un bon 2ème trimestre ! En tout cas le petit dinosaure vert reçoit les félicitations du jury grâce à sa progression d'une place ! 1 place de gagnée c'est aussi la bonne nouvelle pour Coupe du monde de la Fifa : Brésil 2014 sur PS3. Et on ne détrône pas le foot à quelques semaines de la compétition internationale car c'est toujours Fifa 14 version PS4 qui est le jeu le plus vendu tous supports confondus !