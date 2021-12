L'odyssée du jeu vidéo ce week-end à Cherbourg Impossible de lire le son.

Durant 2 jours, vous pourrez vous amuser sur le thème des jeux vidéo à Cherbourg. Vous pourrez apprendre et jouer à la fois, que vous ayez découvert le jeu vidé o à ces débus dans les anénes 80 voire avant ou bien suselement avec les consoles aux graphismes réalistes.Sur place:-Une exposition interactive des différentes consoles de salon depuis les premières générations ;- Des PC présentant différents jeux ;- Diverses animations (stand Minecraft, jeux Just Dance et Zumba Fitness avec la présence d’uneinstructrice de Zumba et de danseurs professionnels) ;- Interventions thématiques par des passionnés ;- Blind Test sur l'univers musical des jeux ;- Concours et tournois sur des jeux populaires (Mario kart, Track N’Field…) avec lots à gagner.Rendez-vous samedi dès 9h30 et jusqu'à plus de 20h et dimanche de 10h à 17h. Entrée libre. Toutes les informations sont sur http://odysseedujeuvideo.frEcoutez Maxime Oudoux, l'un des organisateurs, nous présenter cette édition cherbourgeoise: