50502. Pont du 1er Mai : un week-end sous surveillance sur les routes de la Manche Impossible de lire le son.

50502. Pont du 1er Mai : un week-end sous surveillance sur les routes de la Manche Impossible de lire le son.

Trois ponts au mois de mai !Ce premier pont du 1er mai se conjugue avec les congés scolaires de notre zone, il y aura beaucoup de monde sur les routes de Normandie.Contre l’insécurité routière, de nombreux contrôles seront effectués par les gendarmes et policiers jusqu'à dimanche soir, classé Rouge pour les retours.Dans la Manche, on compte 7 morts sur les routes depuis le début de cette année. La vitesse et l’alcool sont toujours les premiers reponsables de ces accidents mortels.Ecoutez Pierre Marchand-Lacour le directeur de cabinet du Préfet de la Manche.Des contrôles renforcés, alros que 4 conducteurs, en grands excès de vitesse ont été interceptés sur les routes de la Manche, depuis le week-end dernier.Le capitaine Laurent Frutos commandant l’ Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Manche.Des contrôles renforcés, alros que 4 conducteurs, en grands excès de vitesse ont été interceptés depuis le week-end dernier.