Meilleures ventes de jeux vidéo en France: une "vieille nouveauté" s'impose

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 7 au 13 avril



1) Titanfall (Xbox 360) NOUVEAU

2) Fifa 14 (PS4) -1

3) Yoshi's new island (3DS) Ré-entrée



Du changement dans le classement cette semaine avec la fin de l'état de grâce pour le PC qui n'a plus de jeu dans le top 5. On note une belle remontée pour Yoshi's new island , sorti il y a quelques semaines sur 3DS et qui revient dans le top après l'avoir quitté quelque temps. Il faut croire que le dinosaure de Mario a encore de belles années devant lui, alors que ses 25 ans approchent. D'ailleurs, en parlant des 25 ans, ça y est la gameboy vient de les souffler : bon anniversaire !

A la 2ème place, ce jeu était en tête la semaine dernière, c'est Fifa 14 sur PS4. Et le jeu number one, c'est un jeu Xbox 360, ce qui commence à se faire rare en tête des ventes en ce moment. C'est que la console ancienne génération vient d’accueillir.. Titanfall, qui a su séduire les adeptes de FPS , ces jeux de guerre. Ici, pas de gilets pare-balles, carrément un mécha, un robot géant à piloter !