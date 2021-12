Meilleures ventes de jeux vidéo en France: le foot revient

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 31 mars au 6 avril



1) Fifa 14 (PS4) Ré-entrée

2) The Elder Scrolls Online Edition Collector (PC) NOUVEAU

3) InFamous : second son (PS4) =

Le PC réussit à se faire une place cette semaine encore sur le podium mais avec un autre jeu que l'extension de Diablo III. Commençons plutôt par la 3ème place, qui reste à InFamous : second son sur PS4, qui bénéficie d'un bon bouche à oreille. C'est à la 2ème place qu'il y a notre jeu PC : The Elder Scrolls Online Edition Collector. Ce n'est pas à proprement parler un jeu que vous achetez, car c'est sur serveur que tout se passe, c'est en effet le MMO de Bethesda, comprenez le jeu de rôle massivement multi-joueurs qui baigne dans l'univers d'Oblivion ou Skyrim .Incarnez un elfe, un orque ou un humain et devenez roi du royaume ! A noter que le trône a été conquis par un Français pour sa 1ère semaine : cocorico !

Et puis, la demi-finale de la ligue des champions a peut-être galvanisé les amateurs français de foot et jeux vidéo car , alors qu'on ne connaissait pas encore la triste issue du match Paris-Chelsea, c'est le jeu Fifa 14 sur PS4 qui est n°1 des ventes, alors qu'il était sorti du top 5 ces dernières semaines.