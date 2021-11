L'appli de la semaine: Le tennis chiquenaudé

Nous allons jouer à un jeu sportif dans l'application. Comprenez que votre avatar va courir mais que vous restez tranquillement sur le canapé !

C'est « Le tennis chiquenaudé ». Oui, oui « Chiquenaudé ». C'est déjà un bon point pour l'appli, faire ressortir des mots d'outre-tombe. Pour ceux qui ne comprendraient pas, la chiquenaude, c'est la pichenette. Vous comprendrez donc que ce jeu de tennis se joue au doigt avec le glisser. Vous renvoyez en coup droit ou revers selon l'angle et la direction de votre geste.

Nous sommes donc impliqués dans la partie , pas autant qu'avec une wii, mais les sensations sont quand même bonnes. Le jeu est modélisé en 3D. On rigole en revanche car on voit que les joueurs que nous incarnons ressemblent fortement aux vrais, comme Federer ou Djokovic. Mais les noms ne sont pas du tout les mêmes, afin d'éviter de payer une licence...



Un jeu de tennis tactile à tester, à télécharger gratuitement sur google play.