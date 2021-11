L'appli de la semaine: Basketball Kings

C'est un jeu de sport que je vous présente aujourd'hui dans l'appli de la semaine. Ca s'appelle "Basketball kings". On joue donc au basket. Vous devez marquer des paniers, depuis plusieurs endroits de la raquette ou de la ligne des 3 points. Et autant vous le dire tout de suite : ce ne sera pas facile!

Un petit tutorial au début vous dira comment tirer selon que vous soyez en face du panier ou sur le côté donc s'aider d'un rebond sur le panneau. Il faut glisser son doigt de bas vers le haut pour reproduire le geste du lancer, plus ou moins vite pour donner plus ou moins de vitesse à votre ballon. Et glisser en diagonale ou droit pour viser.

J'ai passé le niveau 1 de justesse, au bol et je resterais certainement bloqué au niveau 2 tellement je n'ai pas l'impression de pouvoir gérer les choses. Les graphismes sont très bien faits, l'animation du lancer est belle aussi ainsi que le comportement du ballon mais l'interface utilisateur limite malheureusement énormément l'expérience de jeu.

Basketball kings, c'est à télécharger gratuitement sur google play.