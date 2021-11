Cette année en 2014, les 3 631 adultes appelés au baptême se répartissent, en France métropolitaine, dans une proportion Homme/Femme proche des un tiers/deux tiers (1125 hommes/2506 femmes).

Quelle est la raison de leur demande ?

L'augmentation régulière du nombre d'appelés en France depuis plus de dix ans interroge. Qu'est-ce qui attire ces hommes et ces femmes à demander les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie, à demander à être incorporés à l'Eglise ?

Site de l'Eglise Catholique en France

Site national de la catéchèse et du catéchuménat

Comment les adultes se préparent-ils au baptême ? Impossible de lire le son.