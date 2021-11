Meilleures ventes de jeux vidéo en France: adieu Thief bonjour Cartman!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 3 au 9 mars



1) South Park : le baton de la vérité (PS3) NOUVEAU

2) Donkey Kong Country : tropical freeze (Wii U) +2

3) Fifa 14 (PS4) +2

C'est triste à dire mais comme prévu, Thief n'aura pas fait long feu. Alors que le jeu s'adjugeait la semaine dernière les 2 premières places du top, on ne retrouve que la version PS4 mais à la 5ème position. Nous avons ici le retour avec la médaille de bronze de Fifa 14 sur PS4 qui n'est jamais bien loin. C'est 2 places de gagnées, et c'est la récompense aussi pour Donkey Kong Country : tropical freeze. Le jeu bénéficie d'une excellente critique, d'une belle réalisation, et les possesseurs de Wii U ne peuvent se permettre de passer à côté sous peine de se retrouver sans jeux...

Et le jeu qui gagne le trône des ventes, c'est un jeu sur PS3, tout nouveau, au cœur de la culture geek. Pas toujours très fin, mais à l'humour corrosif et plein de second degré, c'est South Park : le bâton de la vérité. Un jeu basé sur le dessin animé qui vous fera faire des choses... impensables ! Il existe aussi en version Xbox 360 et PC.