Sorties CD : Les Enfoirés et Shaka Ponk

"Bon anniversaire" des Enfoirés

22 titres. 25 ans des Enfoirés et des Restos du Coeur. Disponible depuis vendredi 14 mars à partir de 22,99€ pour le CD et 22.99€ pour le DVD. (Association à but non lucratif: tous les bénéfices seront reversés au Restos du Coeur soit 1 album acheté = 18 repas distribués)

"The White Pixel Ape (Smoking Isolate to Keep in Shape) " de Shaka Ponk

13 titres. 4ème album. Disponible depuis ce lundi 17 mars à partir de 13,99€.

Apprenez en plus sur les artistes avec Laure en cliquant sur le lecteur